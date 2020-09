LIVE | Onafhankelijk experts: Mondkapjes fundamenteel in preventie, ‘Wereldwijd 1 miljoen coronadoden’

coronavirusEen team van onafhankelijke experts, waaronder voormalig RIVM-baas en epidemioloog Roel Coutinho, bepleit het dragen van mondkapjes. De maskertjes zouden een ‘fundamentele plek in de preventiemix’ verdienen. Nederland is een van de weinige landen waar het dragen van de kapjes, buiten de gezondheidszorg en het openbaar vervoer, nog niet is ingevoerd. Het aantal besmettingen en patiënten in Nederland blijft maar stijgen. Wereldwijd zijn er bijna een miljoen mensen overleden aan de gevolgen van corona. Lees in dit liveblog alles over het coronavirus. Ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.