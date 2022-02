LIVE | Onderzoek: 38 procent Nederlanders wil af van maatregelen, ‘Alleen met reden terug naar kantoor’

HOGER BEROEP Drievoudig moordenaar Thijs H. geconfron­teerd met telefoonge­sprek­ken: ‘Pijnlijk om naar te moeten luisteren’

Drievoudig moordenaar Thijs H. is vanmorgen in het gerechtshof in Den Bosch geconfronteerd met opgenomen telefoongesprekken met zijn moeder. ,,Ik vind het ontzettend pijnlijk om hiernaar te moeten luisteren,” reageerde hij. H. staat opnieuw terecht voor het ‘zomaar’ doodsteken van drie mensen in mei 2019. Voor de zaak zijn drie dagen uitgetrokken.

14 februari