LIVE | Onderzoek: coronapandemie verkortte levensverwachting met zes maanden

CoronavirusOnderzoek van de universiteit van Oxford toont aan de levensverwachting van veel Europeanen vorig jaar sterk is afgenomen. Met een half jaar is er sprake van de grootste daling sinds de Tweede Wereldoorlog. Sinds afgelopen weekeinde is Nederland weer een beetje terug naar ‘normaal’ en dat verliep best soepel.Volgens Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland kwam het tot wat ‘moeilijke gesprekken’ met klanten, maar echte excessen bleven uit. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.