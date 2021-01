LIVE | Ongeregeldheden in meerdere steden als protest tegen avondklok

Onrust in Haagse Schilders­wijk, straat schoonge­veegd door ME

21:29 Na rellen in onder meer Eindhoven vandaag, is het vanavond ook onrustig in de Schilderswijk in Den Haag. Ongeveer een uur voor het ingaan van de avondklok verzamelden jongeren zich in de omgeving van het Hobbemaplein. Ze staken midden op straat een scooter in brand. Meerdere fietsen werden op het vuur geworpen. De ME heeft de straat schoongeveegd, vooralsnog zonder enig geweld.