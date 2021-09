LIVE | Ongevaccineerde Bolsonaro niet welkom in restaurants NY, protest in Melbourne na sluiten bouwplaatsen

CoronavirusGevaccineerde reizigers uit de Europese Unie zijn vanaf november weer welkom in de Verenigde Staten. Daarmee gaan de grenzen voor het eerste sinds 18 maanden weer open voor mensen zonder Amerikaans paspoort of verblijfsvergunning. Het aantal mensen dat in de VS aan de gevolgen van het virus is overleed staat nu op 675.700, dat zijn er meer dan er een eeuw geleden aan de Spaanse griep bezweken. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog. Lees hier het vorige liveblog terug.