LIVE | Ook huisartsen met prioriteit gevaccineerd, al bijna 240.000 mensen ingeënt in Duitsland

Goede voornemens voor 2021: door corona is de to-do-lijst veranderd in een to-see-lijst

1 januari Meer sporten, minder geld uitgeven en gezonder leven: januari gaat ieder jaar weer gepaard met nieuwe, goede voornemens. Maar durven we nog wel goede voornemens te hebben na het rampjaar 2020, of zijn ze enkel anders dan voorgaande jaren? Alles wat vanzelfsprekend was, is dat nu niet meer. We nemen in 2021 minder voor lief, stelt trendwatcher Lieke Lamb. ,,Daardoor veranderen ook de goede voornemens.”