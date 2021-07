LIVE | ‘Ook VS gaan kwetsbaren derde prik geven’; Deltavariant heeft ruim 1000 keer meer virusdeeltjes

Het aantal positieve coronatesten in Nederland is afgelopen etmaal licht gestegen tot 6453. Ook liggen er tientallen patiënten meer in Nederlandse ziekenhuizen, maar op de ic's blijft het stabiel. Chinese onderzoekers denken te weten waarom de deltavariant van het coronavirus zich zo snel verspreidt. Wie ermee besmet raakt, blijkt ruim 1.000 keer meer virusdeeltjes te produceren dan wie besmet raakte met de oorspronkelijke stam van het virus. En reizigers die hun vakantie willen annuleren bij een negatief reisadvies moeten gewoon hun geld terugkrijgen. Reisorganisaties die dat weigeren, handelen in strijd met de wet, waarschuwt de Consumentenbond. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.