LIVE | Oostenrijk versoepelt quarantaineregels, VS gaan 20 miljoen vaccins extra met andere landen delen

In dit paradijs zijn bijna geen muggen meer! Nederlan­der zorgt voor absolute wereldpri­meur

15 mei Een eiland muggenvrij maken: daar droomde medisch entomoloog Bart Knols (55) al lang van. In een van muggen vergeven luxeresort op de Malediven kreeg de Nederlandse wetenschapper de kans om zijn idee in de praktijk te brengen. ,,Binnen een jaar hebben we de populatie teruggedrongen met ruim 95 procent. Resorts van over de hele wereld bellen ons of we bij hen hetzelfde kunnen komen doen.”