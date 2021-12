LIVE | ‘Opgedane kennis huidige pandemie toepassen op toekomstige’, ziekenhuizen schalen op naar 1250 ic-bedden

Bij ongeluk met vuilniswa­gen omgekomen fietsster is 20-jarige studente uit Nijmegen

NIJMEGEN- De fietsster die gistermiddag bij een aanrijding met een vuilniswagen van de Dar op de St. Annastraat in Nijmegen om het leven kwam, is een 20-jarige studente die in Nijmegen staat ingeschreven. Dat heeft de politie zojuist bevestigd.

