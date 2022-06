LIVE | Overgang naar koelere lucht zonder ‘grootschalig geweld’, fietsers naakt door Brussel

valwind leersum Hoe deze iconische foto van Riet (89) na natuurramp op haar doodskist belandde

Twee hoogbejaarde vrouwen in een straat die bezaaid is met afgerukte takken en omgevallen bomen. Het is een iconisch beeld, vlak na de verwoestende valwind in Leersum. Het had zomaar desastreus kunnen aflopen als ze sneller een keuze hadden gemaakt in de schoenwinkel. Het AD ging op zoek naar het verhaal achter de foto, die na het overlijden van een van de vrouwen een extra emotionele betekenis kreeg. ‘We hebben een engeltje op onze schouder gehad’.

