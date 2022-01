LIVE | Paralympisch WK in Japan gaat niet door, recordaantal besmettingen in Duitsland

Update/Video Verdachte in zaak overleden Dean (4) mogelijk zaterdag al in Koudekerke, politie onderzoekt woning

De 34-jarige Belg Dave De K. wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving en betrokkenheid bij het overlijden van de 4-jarige Dean, meldt de politie. Momenteel heeft het onderzoek zich gericht op een woning in Koudekerke, waar De K. zaterdag al in de buurt is gezien. Gisteren werd het lichaam van Dean aangetroffen op het voormalige werkeiland Neeltje Jans, halverwege de Oosterscheldekering in Zeeland.

