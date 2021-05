LIVE | Politie beëindigt illegaal gokfeest in Haagse garagebox, ‘Investeer in prikken, niet in testen’

Cindy (46) rookte, snoepte en zat hele dagen stil, ze gooide haar leefstijl radicaal om: ‘Ik voel me herboren’

6 mei Ze stopte met roken, ging gezonder eten en meer bewegen. Cindy Niks (46) voelt zich nu veel fitter. Het is bedoeling dat honderd plaatsgenoten, met een ongezonde leefstijl, via de huisarts haar goede voorbeeld volgen. Niks kan het iedereen aanraden. „Ik voel me soms herboren.”