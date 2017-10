Live: Politie zoekt nog steeds in woning van verdachte Michael P.

Instructeur van door trein geramde rijlesauto is 'echt in shock'

11:38 Dat ze het rijexamen gisteren hebben overleefd, mag een wonder heten. Want op de spoorwegovergang bij Heukelom sloeg de leswagen gistermiddag tijdens het examen af en werd vervolgens geraakt door een voorbijrazende intercity. ,,Ik zag echt mijn leven aan me voorbij flitsen", aldus de instructeur.