LIVE | Protestantse Kerk: Speciale diensten voor gevaccineerden, VK zette 50 miljoen coronaprikken

dodenherdenking André van Duin over toespraak op Dam: ‘Het moet meteen goed en ernstig, dat is best spannend’

7:33 André van Duin (74) spreekt vanavond op de Dam tijdens de Nationale Dodenherdenking. Zelf was hij ook verbaasd dat hij werd gevraagd. In het gebombardeerde Rotterdam was de oorlog bij hem thuis geen thema. ,,Ach jongen, dat wil je niet weten’’, was altijd het antwoord van zijn vader die in Duitsland te werk was gesteld.