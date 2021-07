LIVE | Radiohost die vaccin afraadde met corona op ic, agent schiet student dood om mondkapje

Gevacci­neerd, twee keer. En nu met koorts in bed: ‘Het zal toch geen corona zijn?’

23 juli NIJMEGEN - Het is half vijf ‘s middags en de 41-jarige Nijmeegse is net op - ze is na de lunch haar bed ingedoken, want ze is moe. Het begin van die lange heerlijke zomervakantie heeft Ella* zich ook anders voorgesteld. Ella heeft corona. Net als haar man (44). Terwijl ze allebei gevaccineerd zijn, zij met Moderna, hij met Janssen.