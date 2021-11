LIVE | Rechtszaken gaan door ondanks maatregelen, Maori vragen prikweigeraars andere haka te dansen

Wolf slaat toe bij Nijmegen, met prooi vastgelegd op camera

OOIJ - De wolf die in de nacht van woensdag op donderdag drie schapen doodbeet in de Ooijpolder bij Nijmegen heeft donderdagavond weer toegeslagen. Deze keer is er bewijs tegen de dader: die neemt in beeld duidelijk een hapje schaap.

12 november