LIVE | Recordaantal nieuwe coronabesmettingen in Nieuw-Zeeland, ‘VS gaan combinatie van vaccins bij boostershot toestaan’

Arthur stuurde wegwerpca­me­ra's de hele wereld over, nu krijgt hij ze terug met allerlei foto's

18 oktober Geef een kind een camera en je krijgt foto’s van hun dierbare konijn of spelende vriendjes. Waar je ook opgroeit, kinderen vinden dezelfde dingen mooi. Dat blijkt uit het project 10101010 van Arthur van de Graaf (50), die in 2010 ruim tweehonderd wegwerpcamera’s naar 10-jarigen over de hele wereld stuurde. Tien jaar later toont de Hagenaar hun foto’s.