LIVE | Recordachterstand RIVM: 122.000 positieve tests, Oostenrijk versoepelt maatregelen voor ongevaccineerden

CORONAVIRUSHet aantal positieve coronatests dat nog niet is geregistreerd is opgelopen tot een record van 122.000 gevallen. Deze positieve tests gaan over de afgelopen twaalf dagen. Verder is er een kleine daling in het aantal ziekenhuisopnames te zien. En Oostenrijk gaat de maatregelen voor ongevaccineerden versoepelen.Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.