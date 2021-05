LIVE | Reizen naar Duitsland zonder testuitslag weer mogelijk, veel middelbare scholen blijven nog gesloten

Man (32) rijdt motorrij­der aan, laat hem voor dood liggen en gaat rustig op bed liggen

27 mei Terwijl het slachtoffer van het door hem veroorzaakte verkeersongeval in Kloosterhaar onder een busje ligt te creperen, loopt de bestuurder van de personenauto kalm door, zijn woning in. Tegen de 32-jarige automobilist is donderdag 3 maanden voorwaardelijke celstraf en een rijontzegging van 3 jaar geëist.