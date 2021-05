LIVE | Resultaten FieldLabs over concerten zijn positief en bieden hoop voor de toekomst

Video/update Overval­lers schieten na achtervol­ging met automati­sche wapens op politie: verdachte doodgescho­ten

1:18 Bij een gewelddadige overval op een geldtransport in Amsterdam-Noord is na een wilde achtervolging één dode gevallen bij een schotenwisseling en zijn twee verdachten gewond geraakt. Vijf andere verdachten zijn opgepakt. De politieachtervolging eindigde in een weiland in het dorp Broek in Waterland.