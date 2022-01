LIVE | RIVM: Omikron zorgt iets sneller voor klachten, leider Hongkong ‘weloverwogen’ zonder masker

CORONAVIRUSIn iets meer dan een maand tijd zijn er in ons land een miljoen nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Daarmee is Nederland in recordtempo gestegen van 3 miljoen naar 4 miljoen geregistreerde positieve tests. Aan de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen, dat sinds het eind van 2021 zichtbaar was, lijkt in het Caribisch deel van het Koninkrijk weer een einde gekomen. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.