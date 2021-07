LIVE | Ruim 25.000 nieuwe besmettingen in Rusland, jongeren uit 2005 kunnen prikafspraak maken

Kinderen die zijn geboren in 2005 kunnen vanaf vandaag een afspraak maken om te worden gevaccineerd tegen corona, laat minister De Jonge via Twitter weten. Zij worden geprikt met het vaccin van Pfizer/BioNTech. De afgelopen 24 uur zijn er in Rusland 25.142 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld en werden er 663 sterfgevallen ten gevolge van Covid-19 gemeld. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.