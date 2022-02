LIVE | Ruim 55.000 nieuwe coronagevallen, ziekenhuisbezetting stijgt weer

Video Nederland niet voorbereid op nieuwe pandemie: ‘De volgende kan evengoed vandaag uitbreken’

Het is niet de vraag óf er een volgende pandemie komt, maar wanneer die komt. En Nederland is daar niet op voorbereid. Zo is er een acuut tekort aan infectieartsen en schiet de signalering van nieuwe ziektes tekort. ,,Er zijn allerlei brandjes. Daarvan kan er eentje uitgroeien tot uitslaande brand.’’

13:20