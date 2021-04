LIVE | Run op Spoetnik-vaccin in vrije verkoop in Pakistan, fotograaf bij GGD belaagd

CoronavirusPakistan heeft een run gezien op het Russische Spoetnik-vaccin, dat dit weekeinde voor het eerst in de vrije verkoop werd aangeboden in het land. Duizenden Pakistani stonden in de rij om zich tegen betaling te laten inenten tegen het coronavirus. In de zuidelijke metropool Karachi was de voorraad zondag op veel prikposten al op. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.