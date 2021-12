LIVE | Spanje telt recordaantal besmettingen, Biden grapt over boosterprik Trump

Drinkwater­be­drij­ven boos om Duitse giflozing in de Rijn: ‘Het zoveelste incident’

Na een grote explosie bij een chemiebedrijf in het Roergebied, eind juli, zijn giftige stoffen in de Rijn terechtgekomen die uiteindelijk ook in het water zijn beland waaruit Nederland put voor drinkwater. Dat meldt de Duitse omroep WDR. De Nederlandse waterbedrijven bevestigen dat, al wordt benadrukt dat de veiligheid nooit in het geding was.

19 december