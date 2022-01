LIVE | Supermarkten vrezen voor lege schappen, ‘Kind wel of niet inenten prima te rechtvaardigen’

CORONAVIRUSHet aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen daalt gestaag, maar nog nooit heeft het RIVM in een kalendermaand zoveel positieve tests gemeld als nu. Januari is pas net over de helft, maar heeft nu al een nieuw record gevestigd. Kinderarts Patricia Bruijning van UMC Utrecht vindt het goed dat ouders een keuze hebben om voor vaccinatie van hun kind te kiezen, of daarvan af te zien. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.