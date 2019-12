LIVE | Thijs H. voor de rechter: OM wil extra onderzoek naar psychose

Drievoudig moordverdachte Thijs H. (28) staat vanochtend opnieuw voor de rechter in Maastricht. Volgens experts is de Limburger ‘volledig ontoerekeningsvatbaar’, maar het OM gaat daar niet zomaar in mee. Volg de zitting via het live twitter-verslag in dit artikel.

Als de rechter het advies van het Pieter Baan Centrum volgt, krijgt Thijs H. geen celstraf, maar alleen tbs met dwangverpleging. H. heeft eerder al bekend drie wandelaars te hebben doodgestoken, begin mei in Den Haag en op de Brunssummerheide. Zij lieten hun hond uit toen hij toesloeg.

Tijdens de eerste voorbereidende zitting in augustus zei H. dat hij via ‘kentekens en nieuwsberichten’ de opdracht kreeg om te moorden. Het OM blijft sceptisch over de verklaring en suggereerde eerder al dat H. zijn psychose mogelijk veinsde. Omdat de verdachte inmiddels uitgebreider over zijn klachten heeft verklaard en stelt langere tijd psychotisch te zijn geweest, zit de officier van justitie met nieuwe vragen: ,,Misschien wel meer dan voor de opname in het Pieter Baan Centrum.”

Daarom wil het OM hem nog een keer verhoren, dat gebeurt op 17 januari. Ook willen ze extra onderzoek naar zijn internetgebruik. Eerder troffen ze in zijn zoekgeschiedenis artikelen aan met als titel ‘hoe moet je je gedragen als psychopaat’, ‘hoe kun je professionals als rechters en politie voor de gek houden’ en: ‘why do some good people become evil’.

Psychotisch

Volgens de experts van het Pieter Baan Centrum is Thijs H. echter ‘volledig ontoerekeningsvatbaar'. Dat concluderen zij na een wekenlange observatie. De officier van justitie citeerde vanochtend het PBC-rapport: ,,Het Pieter Baan Centrum stelt dat H. aan ‘ernstige psychotische ontregeling’ leed. De klachten verergerden sinds de zomer van 2018, maar hij kon ze goed verhullen voor zijn omgeving.’’ Het zou om een chronisch mentaal probleem gaan, ‘mogelijk schizofrenie’.

Al eerder bleek dat hij zware psychische problemen had. Zijn ouders klopten vlak voor de moorden meermaals wanhopig aan bij de GGZ-kliniek, maar H. werd niet opgenomen. Voor nabestaanden is de vraag cruciaal: handelde H. volledig in een psychose, of had hij toch heldere momenten?

