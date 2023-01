LIVE | Tientallen arrestaties in Amsterdam en Rotterdam, al 12 slachtoffers in oogziekenhuis

Nederlan­ders massaal in de rij voor vuurwerk: in Duitsland schappen binnen twee minuten leeg

AHAUS/GRONAU/ENSCHEDE - In zowel Nederland als in Duitsland is op donderdag 29 december de verkoop van vuurwerk van start gegaan. Sommige vuurwerkliefhebbers laten zich niet tegenhouden door een beetje regen en stappen vanmorgen vroeg in de auto om inkopen te doen bij supermarkten net over de grens in Duitsland.

