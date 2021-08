LIVE | Toename aantal coronapatiënten in ziekenhuizen, besmettingen stijgen stapje voor stapje

CORONAVIRUSHet aantal coronagevallen gaat stapje voor stapje omhoog. Ook het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal toegenomen. Vandaag houden 678 patiënten met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet, staat in de meest recente cijfers. Dat zijn er 18 meer dan gisteren. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.