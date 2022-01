LIVE | Topman Pfizer wil liever jaarlijkse prik dan booster, Beijing screent miljoenen inwoners in aanloop naar Winterspelen

Burgemees­ters eisen ander coronabe­leid: ‘Dit is niet houdbaar, het draagvlak is weg’

Burgemeesters zijn er klaar mee om tegenover eigen burgers te staan. In een noodkreet aan het kabinet eisen ze een snelle herziening van het coronabeleid. De regels zijn niet meer uit te leggen, zegt de Apeldoornse burgemeester Ton Heerts in navolging van dertig collega’s. ,,Een visie voor de lange termijn is nodig.’’

21 januari