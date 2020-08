LIVE: Tweede dag liquidatieproces Marengo begonnen, advocaten reageren op OM

De gemoederen liepen dinsdag bij aanvang van het proces hoog op. Het Openbaar Ministerie gaf een toelichting over een onlangs opgesteld document, waarin het OM verdenkingen dat advocaten informatie aan de bende van Ridouan Taghi zouden hebben gelekt uiteen zet. Enkele van die advocaten zijn ook betrokken in dit Marengo-proces en reageerden woedend. ,,Het OM gooit een container stront over ons,” zei advocaat Yassine Bouchikhi. En Christian Flokstra noemde het OM ‘kwaadaardig’, en sprak van een vooropgezet plan om advocaten aan te vallen met als doel om de aandacht af te leiden. Het OM had namelijk eerder tijdens de zitting moeten toegeven dat kroongetuige Nabil B. heeft gelogen over een iPhone die hij illegaal in zijn cel had.

Het Marengo-proces draait om in totaal zes moorden die gepleegd zijn in de Utrechtse en Amsterdamse onderwereld. Ook een aantal mislukte moordplannen staan op de tenlastelegging. Ridouan Taghi is hoofdverdachte in deze zaak, die nog 16 andere verdachten kent. De andere hoofdverdachte, Saïd Razzouki, verblijft nog in een Colombiaanse cel. Hij werd begin dit jaar opgepakt in Colombia en wacht nog op uitlevering naar Nederland. Nabil B. is kroongetuige in deze zaak en krijgt een forse strafvermindering in ruil voor zijn verklaringen tegen Taghi en zijn kompanen.