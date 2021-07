LIVE | Vakbond CNV: Trek coronateugels snel weer aan, olympische turnploeg preventief in quarantaine

CoronavirusHet kabinet overweegt om vanwege het snel stijgende aantal positieve coronatests meerdaagse evenementen af te blazen en clubs en discotheken te sluiten. Volgens demissionair minister De Jonge zijn er op termijn maar twee keuzes: ,,Of je laat je vaccineren, of je wordt ziek.” Franse virologen hebben onderzoek gedaan naar de kracht van de deltavariant, die in veel landen dominant is. De conclusie is dat één prik nauwelijks beschermt tegen deze variant. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog. Het vorige liveblog leest u hier terug.