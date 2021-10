LIVE | Vanaf maandag weer mondkapjes in Belgische winkels, India onderzoekt nieuwe variant

Geen zin om te trainen, maar shoot voor een sexy kalender bleek dé motivatie voor deze mannen

24 oktober De boel was een tikkie ingekakt in sportschool Just Move in Stolwijk. Toen Marloes van den Heuvel na de heropening in mei haar leden eens goed bekeek, bemerkte ze bij de mannen weinig animo om het krachthonk weer in te gaan. Het maken van een verjaardagskalender met daarop zestien halfnaakte, gespierde mannen bleek dé motivatie.