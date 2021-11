LIVE | Venezuela gaat kinderen vanaf 2 jaar inenten met Cubaans vaccin

Hoezo robothond en nepplant? ‘Zorgver­nieu­wer’ Teun Toebes pleit voor verpleeg­huis waar geleefd wordt zoals thuis

BEST - Hoe is het leven in een verpleeghuis nou écht? Nou, vaak om te huilen dus, merkte Teun Toebes (22) uit Best die sinds een jaar in een verpleeghuis in Utrecht woont. Hij schreef er het boek ‘VerpleegThuis’ over. Dat reikt hij maandag uit aan premier Rutte.

6 november