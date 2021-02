LIVE | Vlaggen in VS vijf dagen halfstok vanwege half miljoen coronadoden

update Duikers vinden stoffelijk overschot in Amsterdam, vermoede­lijk moeder die met auto en kinderen te water raakte

22 februari Duikers hebben in Amsterdam een stoffelijk overschot aangetroffen in het water. Het gaat waarschijnlijk om de moeder die in de nacht van zaterdag op zondag met de auto te water was geraakt in een zijtak van het IJ. Ze zat met haar drie kinderen in de wagen; die kwamen er ongedeerd uit.