LIVE | Vliegverboden Afrikaanse landen verlengd, vaccinatieplicht niet aan de orde

CoronavirusOm verdere verspreiding van de omikronvariant tegen te gaan, verlengt het kabinet de ‘vliegverboden’ voor zuidelijk Afrikaanse landen tot en met 15 december. Vandaag werd bekend dat nog dertig mensen in Europese landen de nieuwe variant van het coronavirus opliepen. Verder zegt Hugo de Jonge dat een vaccinatieplicht niet aan de orde is. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog. Lees hier ons laatste liveblog terug.