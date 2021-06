LIVE | Voor het eerst in ruim een jaar geen coronadoden in VK, Ecuador hoopt op megabestelling Russisch vaccin

coronavirusHet coronavirus is ook afgelopen week weer verder teruggedrongen in Nederland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde 20.608 besmettingen, 18 procent minder dan een week eerder. Dit is het laagste aantal meldingen sinds eind september vorig jaar. Het aantal ziekenhuisopnames nam met ruim een derde af. Duitsland, Griekenland en vijf andere landen zijn dinsdag al begonnen met het uitgeven van de Europese coronareispas. Het coronareisbewijs, dat reizen binnen Europa weer gemakkelijker moet maken, werkt met een QR-code. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.