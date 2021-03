LIVE | Vorig jaar meer dan 36.000 coronaboetes, Biden belooft overschot vaccins te delen

Eigenaar van de in de mest verloren ring gevonden: ‘Het verhaal komt vaak voorbij op familiebij­een­kom­sten’

8 maart MELISKERKE - De eigenaar van de verloren gouden ring is terecht. Na een kwart eeuw kan het sieraad weer herenigd worden met de man die hem verloor toen hij aan de vooravond van de Ramadan bij een boer bij Meliskerke een schaap kocht. Tijdens het betasten van het dier, om te voelen of het goed in het vlees zat, gleed die ring van zijn vinger en viel zo de mestkelder in. Het zal echter nog wel even duren voor hij het sieraad weer kan dragen. De man woont in Turkije en kan nu niet een-twee-drie naar Meliskerke afreizen.