LIVE | Vrijheidsambassadeurs op vliegbasis, NS zet langere treinen in

Na de dodenherdenking woensdag, viert Nederland vandaag de vrijheid. Om middernacht werd in Wageningen het vrijheidsvuur ontstoken. Bevrijdingsdag wordt voor het eerst in twee jaar weer gevierd zonder coronamaatregelen. In plaats van een online programma worden op veertien plekken in het land fysieke Bevrijdingsfestivals gehouden. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over Bevrijdingsdag.