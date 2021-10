LIVE | VS kampt met tekort aan corona-sneltests, GGD’s zetten 20 miljoen prikken in negen maanden

Havoleer­ling komt er maanden later pas achter dat ze geslaagd is voor haar eindexamen: ‘Absurd dat dit kon’

4 oktober Ze had zich er al bij neergelegd dat ze gezakt was voor de havo. Dus geen diploma-uitreiking voor de 18-jarige scholier uit Hellevoetsluis en geen examenfeest. Maar nu, maanden later, blijkt ze tóch geslaagd. ,,Het is absurd dat dit kon gebeuren’’, zegt een onderwijsexpert.