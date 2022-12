LIVE | Vuurwerkverbod massaal genegeerd, man (23) overleden door carbidschieten in Brabant

met video Deze grote vuurwerk­shows gaan niet door vanwege slecht weer

In veel steden gaan de vuurwerkshows met oudjaar niet door vanwege het slechte weer. Het Nationale Vuurwerk in Rotterdam is zaterdagmiddag geschrapt, op het Museumplein in Amsterdam is wel een show met licht en muziek en wordt er afgeteld naar het nieuwe jaar, maar ook daar gaat geen vuurwerk de lucht in.

19:41