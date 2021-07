LIVE | Weer meer coronapatiënten in ziekenhuis, recordaantal besmettingen in Tokio

Hein heeft 36 zonnepane­len op zijn huis, maar moet in de zomer tóch nog betalen: ‘We worden gedupeerd’

25 juli Wie investeert in zonnepanelen wil zijn geld zo snel mogelijk terugverdienen door zelf opgewekte stroom terug te leveren. Maar wat als dat elektriciteitsnet overbelast raakt en je de stroom niet kwijt kunt? Dat probleem komt steeds vaker voor, weet ook Hein van de Worp. Hij betaalde tienduizenden euro’s voor het verduurzamen van zijn huis in Oldebroek. ,,We worden gedupeerd.’’