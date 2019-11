LIVE: Welke straf krijgt Wilders-bedreiger Junaid I.?

Vanmiddag hoort Junaid I., de man die Geert Wilders met de dood bedreigde, welke straf hij krijgt van de rechter. De Pakistaan nam vorig jaar in Den Haag een filmpje op waarin hij stelde Wilders ‘naar de hel te willen sturen’. Volg de uitspraak hieronder live via de tweets van verslaggever Cyril Rosman .

Junaid I. (27) kwam vorig jaar augustus speciaal naar Nederland omdat Wilders in de Tweede Kamer een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed wilde houden. In de Burger King op station Den Haag Centraal nam hij een video op waarin hij zei alles te zullen doen om ‘de hond’ Wilders te stoppen en hem naar de hel te willen sturen. Die video zette hij, openbaar, op facebook. De politie werd erover getipt en een dag later werd I. , die toen weer op Den Haag CS was, aangehouden.

Tijdens de rechtszaak hield I. vol dat hij de PVV-leider niet wilde doden, maar dat hij alleen naar Nederland was gekomen om te demonstreren. Het Openbaar Ministerie geloofde dat niet, ook al omdat I. gruwelijke, bewerkte beelden van Wilders op zijn telefoon had staan. Het OM eiste daarom 6 jaar cel tegen de Pakistaan vanwege de bedreiging en het voornemen een terroristische daad te willen plegen.

Wilders was zelf ook een dag in de rechtbank tijdens de behandeling van de zaak. Hij wilde ‘de verdachte in de ogen te kijken’ omdat hij door dit ‘soort types al vijftien jaar zijn vrijheid kwijt’ is. De twee keken elkaar een fractie van een seconde recht in de ogen.

Junaid I. verbleef al enkele jaren in Europa, daar leidde hij een zwervend bestaan. Justitie heeft niet precies kunnen achterhalen waar hij allemaal verbleef omdat veel verklaringen van I. niet te contrloleren bleken. Uiteindelijk kwam vanuit Parijs speciaal naar Amsterdam omdat hij woest was over de cartoonwedstrijd. Uiteindelijk lastte Wilders die wedstrijd af, dat deed hij onder meer omdat er in Pakistan hevige demonstraties waren tegen zijn plan. Daarbij dreigde de Nederlandse ambassade in Pakistan bestormd te worden.