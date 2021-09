LIVE | WHO-Baas: Afzien van boostershots ten gunste van arme landen, situatie in vrijwel hele land ‘ernstig’

Apetrots Zandvoort geniet na van droomweek­ein­de: ‘Nu zorgen dat we die GP vasthouden’

6 september Een dag na de historische grand prix werd Zandvoort maandagochtend wakker op een roze racewolk. Het hele dorp is eensgezind: dit was een belachelijk groot succes. ‘Dit is het mooiste dat ik ooit heb meegemaakt.’