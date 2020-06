LIVE | WHO: medicijn dexamethason is

'groot nieuws’, uitbreiding ic kan ‘overige acute zorg schaden’

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat haar richtlijnen voor de behandeling van mensen met COVID-19 bijwerken na hoopvolle resultaten van een klinische proef met het medicijn dexamethason. Uit de Britse studie bleek dat deze goedkope en al lang beschikbare ontstekingsremmer ernstig zieke patiënten het leven kan redden. De WHO prees de resultaten van de klinische proef als “geweldig nieuws”. Ook vandaag houden we je in ons blog op de hoogte van het laatste coronanieuws. Lees hier het vorige blog.