LIVE | Wie geboren is in 1995 kan prikafspraak maken, India onderzoekt grote testfraude bij festival

Onrust om mogelijke vondst Conings in Nederland, blijkt Duitse dubbelgan­ger: 'Niet van bewust’

12 juni In de buurt van een begraafplaats in Groningen is gisteravond korte tijd onrust ontstaan nadat er signalen binnenkwamen dat de in België voortvluchtige militair Jurgen Conings daar zou zijn gezien. De politie nam de melding zeer serieus en ging ervanuit bij de missie zelf ook ‘gevaar te lopen’. Uiteindelijk bleek het niet om de militair te gaan, maar om een Duitse dubbelganger. ,,Hij had qua uiterlijk zeker overeenkomsten met Conings.”