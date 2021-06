LIVE | Wie geboren is in 2003 kan prikafspraak maken, boetes van 350 euro voor schenden quarantaine

coronavirusWie in 2003 geboren is, kan vanaf vandaag een prikafspraak maken. Daarmee is de laatste groep van volwassenen, of die dat dit jaar worden, aan de beurt voor vaccinatie. De eerste boetes zijn uitgedeeld voor mensen die zich niet houden aan de wettelijke quarantaineplicht. De boete bedraagt 339 euro. Volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is de pakkans ‘zeer reëel’ als de regel wordt overtreden. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.