LIVE | Zelensky op bezoek bij de koning, Rutte steunt Navo-lidmaatschap Oekraïne

Brand in 40 meter hoge zweefmolen: medewerker klimt omhoog om brand te blussen

Halverwege een 40 meter hoge zweefmolen op de kermis in Steenwijk in Overijssel heeft dinsdagmiddag korte tijd brand gewoed. Een medewerker is zelf naar boven geklommen om het vuur te doven. Op het moment van de brand zat er niemand in de attractie.