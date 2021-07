LIVE | Ziekenhuizen scherpen coronamaatregels weer aan, opnieuw recordsterfte in Rusland

Opnieuw zedeninci­dent op camping in Overijssel­se Rheeze

13 juli Op een camping in het Overijsselse Rheeze heeft maandag opnieuw een zedenincident plaatsgevonden. Wat er precies is voorgevallen, is niet duidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Vanwege de privacy van de betrokkenen, is de politie terughoudend met het delen van informatie.