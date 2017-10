LIVE: Zoekgebied kantelt richting verblijfplaats van verdachte

Familie Faber: Morgen gewoon weer doorzoeken

18:18 Na de aanhouding van een verdachte in verband met de vermissing van Anne Faber is het belangrijk om naar haar te blijven zoeken. Dat zegt Hans Faber, woordvoerder van de familie. ,,Ons doel, ons grootste doel, is om Anne te vinden. De zoektocht moet doorgaan. Er lijkt nu nog geen aanleiding te zijn om op andere plaatsen te gaan zoeken.''